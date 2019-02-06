РИАМО - 6 фев. В столице обсуждается вопрос о проведении на сентябрьских выборах в Мосгордуму эксперимента по электронному голосованию в одном из округов, пишут «Ведомости».

По словам члена Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, возможно, что в одном из административных округов будет и обычное голосование, и электронно-дистанционное, а избиратель сможет выбрать, как он хочет проголосовать.

«Один из вариантов идентификации избирателей – через сайт «Госуслуги». Главные проблемы – как сохранить тайну голосования, как не допустить повторного голосования, а также хакерские атаки. Самое важное – сохранить доверие избирателей к выборам», - уточнил Венедиктов.

Он уверен, что за таким голосованием будущее, ведь когда-то и КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) вызывали подозрение. А электронное голосование открывает возможность проголосовать из любой точки тем, кто не сможет прийти на участки.

По его словам, возможность проведения электронного голосования планируют обсудить на Московском гражданском форуме в конце февраля – начале марта.

Венедиктов подчеркнул, что в мероприятии примут участие разработчики аналогичной системы в Эстонии, где для электронного голосования используется идентификационная карта, являющаяся и удостоверением личности.

Также один из экспертов уточнил, что как вариант обсуждается получение персонального кода через «Госуслуги», потом избирателю присылается СМС-уведомление с кодом и делается звонок для подтверждения паспортных данных.

Кроме того, в федеральном законодательстве России уже есть понятие «электронное голосование», но оно касается только использования вместо бумажного бюллетеня комплекса для электронного голосования (КЭГ). Решение о проведении такого голосования принимает Центризбирком или – по его поручению – соответствующий региональный избирком.