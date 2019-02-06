РИАМО - 6 фев. В подмосковной Дубне в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала одна из пассажирок, 15-летняя девушка, ее госпитализировали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В Дубне на Молодежной улице произошло столкновение Peugeot и Hyundai. Пострадала пассажирка из машины Hyundai. Девушка 15 лет. Госпитализирована в одну из больниц», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на водителя Peugeot составлен протокол по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.