РИАМО - 6 фев. Близкие и поклонники российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) собираются у морга Центральной клинической больницы в Москве на церемонию прощания с артистом, передает в среду корреспондент РИАМО.

Люди собираются в холле морга, где перед входом в зал выставлена фотография Децла. Многие пришли на прощание с цветами - большинство поклонников музыканта принесли с собой розы.

Прощание с Децлом начнется в 11:00. Похороны музыканта по решению родственников пройдут в закрытом режиме. Артиста похоронят на Пятницком кладбище.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ.

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла – «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».