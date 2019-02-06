РИАМО - 6 фев. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни, заподозрив его в получении взятки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Предварительными данными установлено, что указанное должностное лицо Центральной оперативной таможни в апреле 2018 года получило от представителя одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по импорту товаров, взятку в сумме 347 тысяч рублей за уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного административного производства в отношении коммерческой организации и дальнейшее не проведение проверочных мероприятий в отношении нее», - отмечается в материале.

5 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий должностное лицо Центральной оперативной таможни задержали.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по закреплению доказательственной базы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании мера пресечения в виде заключения под стражу.