РИАМО - 6 фев. Отец рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, в своем Facebook попросил прощения у сына и признался ему в безграничной любви.

Александр Толмацкий опубликовал запись, находясь в Центральной клинической больнице в Москве, где в среду родные и поклонники простятся с Децлом.

«Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю, зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... Жизнь сделала так, что хороню тебя я...» - написал Толмацкий-старший.

Он также попросил у сына прощения и признался, что любит его безгранично.

«Дети - это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня... Сердце разрывается от любви и боли...» - заключил отец.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ.

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла – «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь». Известно, что у артиста были напряженные отношения с отцом – они не общались в течение многих лет.