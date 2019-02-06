РИАМО - 6 фев. Водитель автомобиля Honda Pilot сбил женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте на северо-востоке столицы, от полученных травм пострадавшая скончалась, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Пятого февраля в 19:10 по адресу: Енисейская улица, дом 30 мужчина 1986 года рождения, управляя личной машиной Honda Pilot, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны действия регулируемого пешеходного перехода неизвестную женщину, которой на вид 50-55 лет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».