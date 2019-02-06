РИАМО - 6 фев. Столичных госавтоинспекторов планируют оснастить спорткарами, чтобы можно было противостоять тем, кто устраивает гонки на дорогах, сообщил начальник столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко.

«Сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. То есть теми, которые сотрудники ГИБДД смогли бы использовать на скоростных магистралях, чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах. Нам необходимы машины с очень хорошими динамическими характеристиками», - сказал Коваленко в интервью «Российской газете».

Также он добавил, что в Москве у дорожных полицейских могут появится пикапы. Они потребуются в первую очередь на МКАД, так как это дорога повышенной опасности, а количество погибших на ней достаточно велико.

«В том числе потому, что увидеть в таком потоке при таких скоростях машину, которая внезапно остановилась или сломалась, достаточно сложно. Где-то по 5,5-6% аварий - это наезд на припаркованный или неисправный транспорт. Конечно, нам необходимы такие машины. Во-первых, они высокие. На них можно разместить импульсные стрелки, которые в кузове поднимаются и далеко видны, как при ограждении строительных объектов», - пояснил Коваленко.

Он уточнил, что пикапы оснащены лебедками, чтобы оказать помощь автомобилистам. Например, отбуксировать машину. В таком автомобиле предусмотрен набор специальных конусов с подсветками, чтобы можно было на трассе сделать плавный сгон и своевременно оградить это место, пока оказывается помощь.

Кроме того, по его словам, на сотрудники ГИБДД получили новый опытный образец средства для остановки машин «Барракуда».

«Это интересное, очень легкое устройство из композитных материалов. Такая небольшая полоска с шипами. Эта полоска находится у сотрудника полиции. Он может ее бросить под колесо автомашины, которая не остановилась, либо положить под колесо, когда проводит проверку автомобиля, если подозревает, что водитель может ударить по газам и скрыться», - уточнил Коваленко.

Он пояснил, что водитель видит действия инспектора. А если принудительно нужно остановить преступника, то устройство это бросается на проезжую часть. Лента сделана по принципу «ванька-встанька». Всегда поворачивается шипами вверх и не позволит машине проехать.