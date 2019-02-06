РИАМО - 6 фев. Особняк Густава Келлера, расположенный на территории бывшей Бутырской слободы на севере столицы, получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание особняка Келлера - прекрасный образец жилой застройки в стиле модерн. Это единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера. В памятнике нашли отражение как передовые приемы архитектуры, так и инженерно-технические достижения начала XX века», - сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Здание построено в стиле модерн в 1909 году по заказу фабриканта и торговца Густава Келлера. Немецкий подданный владел фабрикой по отливке типографских валиков и магазинами, торговавшими типографскими принадлежностями - литографскими камнями, красками, а также шрифтами.

Главный фасад здания ассиметричен. Ризалиты украшены аттиками - декоративными стенками с тройными нишами. На втором этаже здания - большие полукруглые окна. Асимметричность главного фасада подчеркивает расположение оконных проемов относительно центральной оси. Они обрамлены прямоугольными наличниками и филенками.

Двухэтажное здание с подвалом находится по адресу: Вятская улица, дом 35.

После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения особняк находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним.