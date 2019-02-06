РИАМО - 6 фев. На Белорусском направлении Московской железной дороги курсируют электропоезда «Иволга», которые запустят на Московских центральных диаметрах, время в пути - 21 минута, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Иволги» выполняют экспресс-рейсы между станцией «Одинцово» и Белорусским вокзалом, они заменили два электропоезда ЭД4М, которые курсировали на участке с 21 декабря. «Иволги» следуют без остановок на промежуточных станциях. Время в пути — 21 минута», - отмечается в материале.

В перспективе эти «Иволги» будут курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам, движение по которым запустят в конце 2019 - начале 2020 года. Оба поезда выполнены в шестивагонной конфигурации.

В «Иволгах» широкие двери и отсутствуют тамбуры - пассажирам удобно входить и выходить из поезда и перемещаться по салону. В дверных проемах установлены тепловые пушки, которые препятствуют выходу теплого воздуха из вагонов в зимнее время, в салонах - современная система климат-контроля. Все электропоезда оснащены Wi-Fi и USB-розетками. Благодаря этому пассажиры могут всегда оставаться на связи.

В 2018 году по результатам открытых конкурсов ЦППК заключила два контракта с ОАО «Тверской вагоностроительный завод» на поставку электропоездов серии ЭГ2Тв «Иволга». Согласно условиям договоров, завод поставит ЦППК 24 шестивагонных поезда и 15 семивагонных поездов.

Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. МЦД будет работать с 05:30 до 01:00, как метро.

Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка».