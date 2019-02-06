РИАМО – 6 фев. Россиянам дали рекомендации по выбору качественного утюга, также специалисты Роскачества рассказали, как правильно ухаживать за этим прибором, передает Федеральное агентство новостей.

По словам экспертов, одним из ключевых параметров, на который нужно обратить внимание — это подошва утюга. Этот элемент напрямую влияет на качество и скорость глажки одежды.

«В настоящий момент на российском рынке большей популярностью пользуются паровые утюги из алюминия, керамики, тефлона, а также нержавеющей стали. Главным преимуществом алюминия, по мнению сотрудников Роскачества, является небольшой вес, однако минусом может оказаться образование царапин, которые могут доставить неудобства во время глажки», - отмечается в материале.

Что касается керамики, утюги из нее дорого стоят, но имеют отличные показатели по скольжению и легкости очищения.

Также эксперты уточнили, что утюги мощностью от 1,5 тысяч до 2 тысяч ватт подойдут для разглаживания очень мятой одежды. Для частых и объемных глажек специалисты рекомендуют приобретать утюги мощностью свыше 2 тысяч ватт.

В Роскачестве также призвали не забывать о том, что при использовании низких температур нагрева может произойти утечка воды.