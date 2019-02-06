РИАМО - 6 фев. Сотрудники отдела угрозыска МУ МВД России «Люберецкое» задержали 40-летнего жителя Люберец, подозреваемого в совершении разбойного нападения на цветочный магазин, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник вошел в помещение цветочного магазина, расположенного в поселке Октябрьский, и угрожая продавцу ножом, похитил денежные средства из кассы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителя по месту его жительства. В ходе обыска квартиры подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож, используемый при совершении преступления, добавила Петрова.

В отношении задержанного следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.