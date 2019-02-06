РИАМО - 6 фев. Следственным комитетом РФ объявлены в розыск двое подозреваемых по уголовному делу о хищении природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей Следственным комитетом Российской Федерации объявлены в федеральный розыск двое подозреваемых – исполняющий обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков», - говорится в сообщении.

Среди арестованных фигурантов дела - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.

К настоящему времени Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), частью 4 статьи 309 УК РФ (давление на свидетеля), частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Остальные лица в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, статьи 210 УК РФ (мошенничество; создание и участие в преступном сообществе).

Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников.

Мосгорсуд 11 и 13 февраля рассмотрит апелляционные жалобы на арест отца и родственника бывшего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова.