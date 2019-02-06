РИАМО - 6 фев. На канале недавно умершего российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) в среду опубликовали его новый клип.

«Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (метемпсихоз - реинкарнация (от латинского reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (древне-греческого μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»), должен был стать частью саундтрека к фильму», - говорится в сообщении к видеоролику.

В данном треке Толмацкий выступил в роли композитора.

Рэпер скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известные песни Децла – «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.

Церемония прощания с музыкантом начнется в 11:00 в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, дом 25. Похороны Толмацкого по решению его родственников пройдут в закрытом режиме.