РИАМО - 6 фев. Пожарные потушили загоревшийся одноэтажный ангар на Михайловской улице в столице, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Накануне в 21:08 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице поступило сообщение о загорании по адресу: Михалковская улица, дом 61, строение 1.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории промзоны происходило загорание одноэтажного ангара и кровли. Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, работая с соблюдением техники безопасности», - говорится в сообщении.

В 22:44 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. В 23:01 пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

«Для тушения пожара были задействованы 14 единиц техники (42 человека личного состава)», - заключается в материале.