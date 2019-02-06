РИАМО - 6 фев. В среду утром в аэропортах столичного авиаузла «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» задержали и отменили 57 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются 16 рейсов. В «Домодедове» 11 рейсов задержали, еще 16 отменили. В «Шереметьеве» 12 рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани по одному рейсу отменено и задержано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.