РИАМО – 6 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от занимаемой должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Распоряжением (подписанным Медведевым – ред.) <…> Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» по его просьбе», — говорится в сообщении.

Новым главой «Автодора» назначен Вячеслав Петушенко, который ранее занимал должность заместителя председателя правления госкомпании.

Ранее Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова. Сафонов занимал пост главы ведомства с 15 января 2015 года.