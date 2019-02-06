РИАМО - 6 фев. В среду в Подмосковье вступил в силу закон о формировании Одинцовского городского округа на территории Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Сегодня, 6 февраля 2019 года, вступил в силу закон об объединении Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород в единый Одинцовский городской округ. Такое преобразование приведет к большой экономии денежных средств, что требуют от нас жители», – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

В Одинцовский городской округ вошли территории поселений Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское, Барвихинское и Звенигород. Они утратили статус муниципальных образований. Все населенные пункты сохранили свой статус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям Подмосковья «Новая пятилетка» отмечал, что административная реформа, в рамках которой происходит преобразование муниципальных районов в городские округа, позволила сэкономить на бюрократических расходах – это сберегает порядка 3,5 миллиардов рублей в год.

«В настоящий момент реформа в Московской области продолжается. Сейчас в Подмосковье 65 муниципальных образований, из них семь – муниципальные районы. Это Волоколамский, Воскресенский, Ленинский, Лотошинский, Пушкинский, Раменский и Сергиево-Посадский районы», – заключила Нагорная.