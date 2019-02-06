РИАМО - 6 фев. В павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» 14 февраля состоится лекция «Интимная близость: как жить без инфекций», ее прочитает главный специалист департамента здравоохранения Москвы по дерматовенерологии и косметологии доктор медицинских наук Николай Потекаев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Инфекции, передающиеся половым путем, опасны не только вызываемыми ими заболеваниями, но и их осложнениями. Последствия могут быть особенно неприятны, если болезнь вовремя не начать лечить. Внимание к необычным проявлениям и своевременное обращение к врачу важно и по отношению к своему здоровью, и по отношению к здоровью партнера», — сказал Потекаев.

Начало лекции в 19:00. Всем присутствующим врач расскажет о видах инфекций, передаваемых половым путем, о том, насколько надежно контрацептивы защищают от заражения, при каких симптомах следует обратиться к врачу и какие анализы покажут наличие инфекций.

Вход на мероприятие свободный, но необходимо зарегистрироваться. Для всех, кто не сможет прийти на встречу, трансляцию лекции проведут в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.