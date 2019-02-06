РИАМО - 6 фев. Ко Дню всех влюбленных в девяти музеях и галереях департамента культуры Москвы организуют мероприятия, посвященные романтическому празднику, все желающие смогут посетить арт-вечеринку или принять участие в перфомансе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Перформанс любящих сердец начнется в 14:00 в музее Тропинина и московских художников его времени. Принять участие в нем можно бесплатно. В холле установят большой мольберт. Гостям предложат нарисовать на холсте сердечки с именами любимых людей. Затем художник-авангардист Александр Белугин превратит любительские рисунки в настоящую картину. В финале посетители смогут сделать фото на фоне получившейся работы», - говорится в сообщении.

Посетителей, которым уже исполнилось 16 лет, в День всех влюбленных ждут в галерее «Пересветов переулок». Здесь в 19:00 начнутся сразу два мероприятия. За новыми знакомствами стоит отправиться на арт-вечеринку быстрых свиданий. Участникам предлагается прийти в костюме выдуманного персонажа - именно от его лица предстоит искать пару. В соседнем зале пройдет караоке-вечер, где предложат исполнить песни о любви. Билеты будут продавать на месте.

Московский государственный музей Сергея Есенина приглашает всех, кто старше 14 лет, на экскурсию «О любви в словах не говорят». Ее посвятят любовной лирике поэта, которая занимает важное место в его творчестве. Начало в 19:00, продажа билетов открыта на сайте музея. После экскурсии для гостей проведут мастер-класс, на котором предложат сделать сердечки из шелковых лент для своих любимых.

Полный список мероприятий, подготовленных ко Дню всех влюбленных, можно посмотреть на сайте mos.ru.