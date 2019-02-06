РИАМО - 6 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пионерской улице в подмосковном Красногорске, на тушение пожара потребовалось более девяти часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 5 февраля в 17:29 очевидец сообщил спасателям о пожаре в жилом доме по адресу: Пионерская улица, дом 14, квартира 19. По прибытии на место пожарные установили, что горит квартира и балкон на втором этаже здания, огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Также пожар происходил на балконе и в квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров.

«В 19:10 – объявлен второй номер. В 19:40 – происходит очаговое горение в пустотах на общей площади 100 квадратных метров. В 19:50 – понижен ранг пожара до 1 «БИС». В 20:31 – локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 21:23 – ликвидация открытого горения. В 02:53 – полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных подразделений из дома были эвакуированы 20 человек. Два ребенка, пострадавшие при пожаре, скончались после госпитализации. К тушению возгорания были привлечены 21 единица техники и 65 человек.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий возгорания были развернуты два пункта временного размещения - в гостинице «Зенит» на Речной улице и гостинице «Союзснаб» на улице Ильинский Тупик. В пунктах разместили 14 человек, из них четверо детей. Еще 104 человека, в том числе 19 детей, разместились у знакомых и родственников.

По информации МЧС, в пострадавшем от огня доме четыре этажа (первый – нежилой) и пять подъездов. Здание было построено в 1937 году, оно газифицировано и электрофицировано, имеет деревянные перекрытия и шлакоблочные стены. В доме зарегистрированы 99 человек, проживали 118 человек, из них 25 детей.