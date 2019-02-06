РИАМО - 6 фев. Движение на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан» восстановлено и вводится в график, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Утром в среду было остановлено движение на южном участке Калужско-Рижской линии между «Новоясеневской» и «Теплым станом». Поезда на «оранжевой» ветке курсировали между станциями «Медведково» и «Теплый стан». Пассажиров просили пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией подземки и наземным транспортом.

«Движение поездов между «Теплым станом» и «Новоясеневской» восстановлено. Движение на Калужско-Рижской линии вводится в график», - говорится в сообщении.