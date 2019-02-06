РИАМО - 6 фев. Движение на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан» будет восстановлено в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Утром в среду было остановлено движение на южном участке Калужско-Рижской линии между «Новоясеневской» и «Теплым станом». Поезда на «оранжевой» ветке курсируют между станциями «Медведково» и «Теплый стан». Пассажиров попросили пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией подземки и наземным транспортом.

«Движение на южном участке Калужско-Рижской линии от «Теплого стана» до «Новоясеневской» будет восстановлено в ближайшее время», - говорится в сообщении.