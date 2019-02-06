РИАМО - 6 фев. В рамках экологического фестиваля «Снежный холст» на территории столичных парков появятся необычные площадки для кормления птиц, на которых все желающие смогут оставлять подкормку для птиц в виде рисунков на снегу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для сохранения и увеличения численности птиц в городе запускается экологический фестиваль для всей семьи «Снежный холст». На территории природных заповедников столицы участники фестиваля смогут изготовить на снегу съедобные картины для птиц. Стать его участником смогут все неравнодушные горожане», - сказал представитель государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода».

Проявить себя с творческой стороны и помочь птицам пережить зиму можно будет на территории памятника природы «Серебряный бор», в музее-заповеднике «Царицыно» и в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», в парках «Сокольники» и «Покровское-Стрешнево», в заказнике «Долина реки Сетунь» и в Битцевском лесу. Всего планируется организовать более десяти мест кормления.

Орнитологи напоминают, что лучший корм для пернатых — нежареные семечки подсолнуха и просо, которое можно купить в зоомагазинах. Специалисты просят не использовать при изготовлении рисунков вредные для птиц пшено, черный и заплесневевший хлеб, соленые или жареные продукты.

Для украшения картины-угощения могут пригодиться органические природные материалы, например, щепа, опилки, зола и пищевые красители. Все необходимое для творчества нужно будет принести с собой.

Участникам фестиваля предложат пять тем: «Зимний пейзаж», «Обитатели парка», «Лето среди зимы», «Природа и спорт» и «Зимняя сказка». Авторов лучших работ ждут памятные подарки от Мосприроды. Фотографии работ будут опубликованы на официальном сайте учреждения, там же можно подать заявку на участие и подробнее узнать о режиме работы площадок. Картины опубликуют и на официальной странице организатора в социальной сети Facebook.

Специалисты также прочитают участникам фестиваля лекции о птицах, в том числе редких, которых сегодня можно встретить в Москве. Кроме того, все, кто интересуется орнитологией и природой столицы, могут поучаствовать в ежегодном подсчете водоплавающих птиц.