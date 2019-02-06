РИАМО - 6 фев. В Раменском районе Подмосковья 11 февраля проведут панихиду на месте крушения пассажирского самолета «Саратовских авиалиний», которое произошло в 2018 году, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации района.

«Одиннадцатого числа на месте разбившегося самолета будет проведена панихида. Приедут родственники погибших. Будет проведен своеобразный митинг памяти. Перед собравшимися выступит Андрей Николаевич (Кулаков, глава Раменского района – ред.). Сейчас еще уточняется точное время начала мероприятий», - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Борт, вылетевший из аэропорта «Домодедово», упал в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. В самолете находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет России пришел к выводу, что к трагедии привели неверные действия экипажа. Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля получил неверные сведения о падении скорости и приступил к разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона, в результате самолет потерял управляемость и упал.