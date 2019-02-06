РИАМО - 6 фев. Юридические лица теперь могут получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), во флагманских офисах «Мои документы» Центрального и Юго-Западного округов столицы, раньше за этой информацией могли обратиться только физические лица, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Услуга предоставляется по предварительной записи на портале mos.ru. За одно обращение представитель юридического лица может подать от одного до пяти запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. При себе необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий право действовать от имени юридического лица», - говорится в сообщении.

Так же во флагманских офисах можно внести изменения в сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в учредительные документы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или крестьянского фермерского хозяйства. Кроме того, на территории флагманских офисов ведут прием специалисты государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес».

Центры государственных услуг «Мои документы» работают во всех районах Москвы ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг - с 10:00 до 22:00.

Флагманский офис ЦАО находится на первом этаже торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, дом 2), флагманский офис ЮЗАО - на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Спектр» (Новоясеневский проспект, дом 1). Дворец госуслуг расположен в павильоне №71 на ВДНХ.