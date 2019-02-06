РИАМО - 6 фев. В пасмурную погоду зимой, когда солнце подолгу скрыто облаками, поддержать тонус и сохранить хорошее настроение помогут «световые» ванны в квартире и любимое хобби, сообщил РИАМО психолог, ведущий специалист «Психологического центра на Волхонке» Илья Шабшин.

Начало февраля преподнесло москвичам погодный сюрприз – последний месяц зимы начался в столице с оттепели. По прогнозам синоптиков, на текущей неделе температура воздуха в городе понизится, пройдут небольшие снегопады, сохранится преимущественно облачная погода.

«В такую серую погоду рекомендуется устраивать «световые» ванны. Для этого нужно собрать в один угол комнаты несколько осветительных приборов: торшеры, настольные лампы. Все это включить одновременно и посидеть минут 30-40. Тогда происходит набор недостатка света. Также особенно важно в такое время заниматься делами, которые приносят радость и творческое вдохновение. Организм на это реагирует очень позитивно», - сказал Шабшин.

Он добавил, что в пасмурную погоду лучше не налегать на сладкое, как это часто советуют в интернете. Эффект от сладкого носит кратковременный характер, а большие дозы сладостей могут навредить организму.