РИАМО - 6 фев. Метрополитен составил список самых популярных маршрутов пользователей мобильного приложения «Метро Москвы», востребованными точками отправления пассажиров стали «Выхино», «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чаще всего поездки строят от конечных станций метро или от станций, близких к конечным: от «Выхина», «Щелковской», «Новокосина», «Юго-Западной», «Домодедовской», «Новогиреева» и «Медведкова». Это самые популярные точки отправления. А направляются пользователи обычно в центр города на кольцевые станции - «Курскую», «Киевскую», «Комсомольскую», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также пассажиры часто строят путь до станций, рядом с которыми находятся места для отдыха, развлечений и прогулок («ВДНХ», «Арбатская», «Охотный Ряд»). Как правило, пользователи сервиса тратят на дорогу от 17 до 36 минут.

Мобильное приложение «Метро Москвы» начало работать в 2017 году. Его скачали уже более 1,8 миллиона пассажиров. С помощью пуш-уведомлений пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Приложение совместимо с умными часами Android Wear и Apple Watch и поддерживает голосовой помощник Siri.