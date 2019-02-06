РИАМО - 6 фев. На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена нет движения на участке между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Пассажиров попросили пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией подземки и наземным транспортом.
В аккаунте добавляется, что движение поездов на «оранжевой» ветке осуществляется между станциями «Медведково» и «Теплый стан».
«Прилагаем все усилия для восстановления движения между «Теплым станом» и «Новоясеневской», - отмечается в сообщении.
Движение поездов восстановлено на южном участке «оранжевой» ветки метро>>
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