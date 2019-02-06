РИАМО - 6 фев. На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена нет движения на участке между станциями «Новоясеневская» и «Теплый стан», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Нет движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии между «Новоясеневской» и «Теплым станом», - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией подземки и наземным транспортом.

В аккаунте добавляется, что движение поездов на «оранжевой» ветке осуществляется между станциями «Медведково» и «Теплый стан».

«Прилагаем все усилия для восстановления движения между «Теплым станом» и «Новоясеневской», - отмечается в сообщении.

Движение поездов восстановлено на южном участке «оранжевой» ветки метро>>