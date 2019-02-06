РИАМО - 6 фев.В среду на территории Москвы и Подмосковья будет идти снег с разной интенсивностью, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем вблизи Московского региона будет проходить атмосферный фронт. В самой столице снега выпадет мало, он будет небольшой и лишь местами. Больше всего достанется юго-восточной половине Подмосковья, где снег может быть умеренной силы, а в северо-западной части области снега может не будет и вовсе. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 – минус 1, по области - от 6 до 1 градуса мороза», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Несмотря на понижение атмосферного давления, оно все равно останется выше климатической нормы - 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 75%.

Существенные колебания метеопараметров могут вызвать развитие погодообусловленных обострений. В группе риска метеозависимые люди, страдающие нарушением сердечного ритма, гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения, с частыми приступами стенокардии и мигрени.

«Ощутимые междусуточные колебания температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха могут приводить к возникновению простудных заболеваний, заболеваний периферической нервной системы, таких как радикулиты, невриты, миалгии, миозиты и обострению воспалительных болезней суставов», - отмечают синоптики.

Специалисты добавляют, что пасмурная погода, длительное отсутствие солнечного света могут являться факторами, влияющими на здоровье и психологическое состояние. Это частые перепады настроения, общие симптомы слабости, быстрой утомляемости, раздражительности, нарушение сна.