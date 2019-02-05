РИАМО - 5 фев. Реестр экспортно ориентированных предприятий Московской области будет актуализирован и расширен, бюджет фонда поддержки внешнеэкономической деятельности увеличен в семь раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Министерство инвестиций и инноваций Московской области совместно с Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области осуществляет актуализацию и расширение реестра экспортно ориентированных предприятий Московской области. Предприятия, попавшие в данный реестр, будут получать актуальную информацию о существующих мерах поддержки экспорта, проходящих мероприятиях и семинарах», – говорится в сообщении.

Также предприятия, попавшие в реестр, будут участвовать в разработке новых мер поддержки.

В этом году бюджет фонда увеличен в семь раз и составил более 140 миллионов рублей. Так же появятся сразу несколько новых мер поддержки внешнеэкономической деятельности в Московской области.

«В частности, в 2019 году фонд планирует компенсировать затраты регионального бизнеса на размещение своей продукции на международных электронных площадках, на создание экспортного бренд-бука, на получение международных сертификатов, а также на участие в выставках за рубежом с индивидуальным стендом», – добавляется в материале.

В 2018 году 50 предприятий малого и среднего бизнеса заключили при поддержке фонда 90 экспортных контрактов. В первую очередь, это производственная сфера. Фонд планирует помогать теперь и крупному бизнесу.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, Подмосковье – один из лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди регионов России.

«По итогам 2017 года объем экспорта составил 6,32 миллиарда долларов, по итогам 2018 мы планируем показатели на уровне 6,9 миллиарда долларов, а к 2024 году губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил амбициозную задачу – достичь 11 миллиардов долларов благодаря господдержке региональных производителей», – уточнил Хромов.

12 февраля в доме правительства Московской области пройдет III форум экспортеров Московской области, на котором планируется собрать 300-400 самых активных экспертов региона.

«В рамках форума будут обсуждаться вопросы поддержки, необходимой экспортерам для наращивания потенциала, вопросы помощи с сертификацией продукции для зарубежных рынков», – подчеркивается в сообщении.

По словам Хромова, одним из ключевых вопросов форума станет готовность предприятий Подмосковья к увеличению объемов экспорта в два раза в ближайшие годы.