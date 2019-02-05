РИАМО - 5 фев. Строители практически завершили работы по возведению цокольного и первого этажей главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Подмосковье, сообщается на сайте министерства обороны России.

«Более 200 человек днем и ночью принимают участие в строительстве Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. В настоящее время специалисты завершают возведение цокольного и первого этажей храма. В будущем на цокольном этаже разместят подсобные и технические помещения», – говорится в сообщении.

Часть инженерных коммуникаций – электрокабели, тепло- и водопроводные трубы – скроют в пенобетонном полу. Наружные и внутренние стены цоколя (толщина 500 и 300 миллиметров) делают по каркасно-монолитной технологии. После выхода на «нулевой уровень», на языке строителей это значит вровень с поверхность земли, стены основного здания храмового комплекса до высоты 10 метров начнут выкладывать из кирпича.

С самого основания сложной фундаментной плиты идет возведение несущих колонн храма высотой 31 метр. Они станут прочной основой металлоконструкций, на которых в свою очередь смонтируют купольные барабаны.

В парке «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья в сентябре 2018 года совершили чин освящения закладного камня в основание главного храма Вооруженных сил России. Обширный комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, будет символизировать духовность русского воинства.

В проекте храма использованы различные инновационные архитектурные решения. В частности, масштабное витражное остекление купола и сводов, одновременно монументальное и при этом возносящее главный купол в небо. Широко используются бронзовые элементы.

Крестообразный храм имеет пять куполов над престолом и четырьмя приделами, а также звонницу. Фасадным решением предлагается устройство стеклянных поверхностей сводов. Основные плоскости фасада выполнены из натурального камня и имеют большое количество резных каменных элементов. Высота здания достигает 95 метров (включая крест), а габариты составляют 65,4 метра на 97,9 метра.

По высоте и своим размерам главный храм Вооруженных Сил станет третьим в стране — после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

По проекту каждый из приделов храмового комплекса посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил: ВКС и ВДВ – придел святого Илии пророка; РВСН – святой Варвары великомученицы; ВМФ – святого Апостола Андрея Первозванного; Сухопутных войск – святого Александра Невского.

Строительство ведется за счет добровольных пожертвований. Каждый может внести свой личный вклад в возведение храма.