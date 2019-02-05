РИАМО - 5 фев. Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные управлением МВД РФ по Воскресенскому району, в отношении ООО «Адель» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по уборке помещений. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Адель» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.