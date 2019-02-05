РИАМО - 5 фев. Две девочки, пострадавшие при пожаре в жилом доме в Красногорске, скончались после госпитализации, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Вечером во вторник в одной из квартир жилого дома на улице Пионеров в Красногорске произошло возгорание в квартире. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В момент возгорания в квартире находились два ребенка 2009 и 2011 годов рождения. Их спасли и доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, девочки скончались в реанимации. Пожар локализован, но еще не потушен.

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум детям (часть 3 статьи 109 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры к тушению пожара, после чего будет произведен осмотр места происшествия, а также назначен ряд экспертиз.