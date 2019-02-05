РИАМО - 5 фев. Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявлено еще одно обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2010-2011 годах глава Серпуховского района (сейчас городской округ Серпухов) Шестун провел силами районной администрации неофициальную проверку деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство фактическому руководителю данной организации.

«С 2012 по 2018 годы женщина через посредника систематически передавала Шестуну в качестве взятки денежные средства в сумме порядка 9,4 миллиона рублей, а также приобрела для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей. Общая сумма взятки за указанный период составила свыше 9,9 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ранее ему предъявили обвинения в совершении мошенничества, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов, которые находятся в розыске.

Генеральная прокуратура РФ направила в Мособлсуд иск к Шестуну и ряду соответчиков об обращении в доход страны их незаконно нажитого имущества. В исковом заявлении фигурируют свыше 670 объектов недвижимости и 22 автомобиля, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей.

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