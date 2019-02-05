РИАМО - 5 фев. На занятиях проекта «Субботы московского школьника» 9 и 16 февраля ученикам объяснят, как провести интервью, сделать хобби профессией, а также расскажут о космических технологиях на службе у геологов и наномедицине, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ближайшую субботу в Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе пройдет лекция «Космические технологии на службе у геологов и горняков». Здесь покажут фильм о современных научных разработках, внедряемых в горное производство, и представят образцы оборудования», – говорится в сообщении.

О новых технологиях и приборах для диагностики и терапии опасных заболеваний, методах компьютерной наномедицины расскажут в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». В Российском университете дружбы народов 16 февраля старшеклассники и студенты колледжей поговорят о профессии политолога.

О том, где и как в столице заниматься спортом и фитнесом, расскажут на занятии в Московском городском педагогическом университете. Занятия в вузах входят в программу «Университетские субботы».

Организаторы «Арт-суббот» приглашают на мастер-класс по живописи «Белым по белому, зимний пейзаж акварелью» и концерт-лекцию «Время музыки». Они пройдут в Институте культуры и искусств МГПУ 9 февраля. 16 февраля подготовили интерактивный тренинг «Калейдоскоп аниматора». Участники познакомятся с разнообразием и особенностями анимационных технологий (танцетерапия, сказка-терапия, музыка-терапия).

В этот же день в рамках программы «Форсайт профессионального успеха» школьникам предложат сыграть в деловую игру. Ее проведут в Городском психолого-педагогическом центре. Участники рассмотрят поведенческие тенденции в разных ситуациях, узнают про социальное мышление, составят психологический портрет успешного человека и определят пути развития профессиональной эффективности.

Здесь же пройдет профориентационная игра «Профессии будущего: как быть в тренде?».

В Московском городском доме учителя 16 февраля проведут игру, развивающую эмоциональный интеллект. Ребята научатся использовать информацию об эмоциях в решении разнообразных проблем.

«Телевизионные субботы» на базе Московского центра технологической модернизации образования будут посвящены проведению интервью (9 февраля) и монтажу телепрограмм (16 февраля)», – добавляется в материале.

Подготовиться к заключительным этапам Всероссийской олимпиады школьников можно будет 9 февраля на встрече с тренером сборной Москвы по истории, педагогом дополнительного образования школы №1317 Михаилом Чернявским. Он предложит решить олимпиадные задания разных лет. А для учеников 7-11 классов и их родителей 16 февраля организуют открытый диалог и деловую игру на тему «Я и суд». Они входят в программу «Просто о сложном».