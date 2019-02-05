РИАМО – 5 фев. Российское Минобороны допускает в будущем отказ от стрелкового оружия калибра 5,45 миллиметра и полный переход на калибр 7,62, сообщает Федеральное агентство новостей.

В тематическом сборнике «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации – 2018» отмечается, что калибр 5,45 миллиметра может уйти в прошлое.

«По словам специалистов, пули этого оружия характеризуются как недостаточно пробивные на средней и высокой дальности стрельбы. Эксперты третьего ЦНИИ Минобороны убеждены, что внимание следует сосредоточить на обновлении и повышении характеристик патронов и оружия калибра 7,62 миллиметра», – говорится в сообщении.

На данный момент система стрелкового вооружения в войсках РФ базируется на снайперских винтовках, автоматах и пулеметах обоих калибров – 5,45 и 7,62 миллиметра.

Патрон калибра 5,45 был разработан в конце 1960-х годов и принят на вооружение в 1974 году, как основной патрон для АК-74.