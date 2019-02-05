РИАМО - 5 фев. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости, показатели ниже эпидемического порога, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«В столице продолжается прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), при этом, показатели заболеваемости во всех возрастных группах остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога», – говорится в сообщении.

В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 64,5%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,16% (на предыдущей неделе – 0,25%).

По данным вирусологического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А/H1N1/pdm09 и А/H3N2/, а также вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов и метапневмовирусов).

«При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49%), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,6 миллиона человек», – добавляется на сайте.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад.

Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболеваемости.