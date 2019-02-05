РИАМО - 5 фев. Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные учреждением Дворец культуры «Исток» Фрязина, в отношении ООО «Доминант» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Но фирма «Доминант» не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Заказчику поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по установке пандуса и оборудования для маломобильных групп в рамках программы «Доступная среда», – отмечается в материале.

На заседании комиссии ведомства общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные сроки.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Доминант» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.