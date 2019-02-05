РИАМО - 5 фев. В 2019 году в Московской области изменится порядок предоставления грантов в сфере науки, технологий и инноваций, для грантополучателей будет разработана система критериев и баллов оценки проектов, претендующих на финансовую поддержку из бюджета Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Как заявил на заседании регионального научно-технического совета заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, новые требования позволят повысить статус проектов-победителей.

«Среди ключевых критериев оценки проектов будет их научная значимость, экспортный и производственный потенциал, высокая степень подготовки прототипа, наличие промышленных партнеров у грантополучателя для дальнейшего серийного производства и объем внебюджетного финансирования на разработку», – пояснил Хромов.

В ходе заседания совета также разработан перечень направлений, тем научных исследований и разработок для предоставления грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Данные предложения переданы министерству инвестиций и инноваций для дальнейшего утверждения и проведения конкурсного отбора проектов.

По словам Хромова, эксперты совета расширили трактовку некоторых тем, что позволит увеличить количество участников конкурса на предоставление грантов, но направления остались прежними. Среди них биотехнологии, медицина, энергоэффективность, транспортные системы, охрана окружающей среды, новые материалы и технологии, обеспечение безопасности и другие.

Зампред регионального правительства отметил, что традиционно наиболее востребованным направлением среди грантополучателей является «Медицина и фармацевтика»: порядка 35% заявок приходится по этой тематике.

«За последние годы в общей сложности грантовую поддержку получили 79 проектов на сумму 263,23 миллиона рублей. Ежегодно из бюджета выделяется на эти цели 50 миллионов рублей, поддерживаются 20-24 проекта, средний размер гранта 2-2,5 миллиона рублей», – отметил Хромов.

В середине января Московская областная дума приняла изменения в закон «О грантах правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций». Согласно нововведениям, гранты будут выдаваться теперь не на один год, а на три.