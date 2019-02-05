РИАМО - 5 фев. В медицинском округе №7, в который входят восемь муниципалитетов на севере Московской области, в 2018 году проведены капитальные ремонты на 15 объектах на сумму 90 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики 5 февраля провел выездное заседание «Качество оказания медицинской помощи населению Московской области». Рассматривалось управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №7. Участники заседания посетили Долгопрудненскую центральную городскую больницу.
Также проведены ремонты для подготовки помещений под размещение тяжелого оборудования на сумму 10,8 миллиона рублей. В 2018 году приобретена 491 единица оборудования на сумму 474 миллиона рублей. В 2019 году планируется закупить 237 единиц на сумму 421 миллион рублей
На 2019 год учреждениями подано 58 заявок на проведение изыскательных работ и капремонта на общую сумму 696,7 миллиона рублей.
В медицинском округе №7 проживает 1 миллион человек. В него входят городские округа Дубна, Клинский, Талдомский, Дмитровский, Лобня, Долгопрудный, Солнечногорск, Химки.
Председатель Комитета Андрей Голубев напомнил, что подобные мероприятия комитет проводит уже в течение двух лет – выезжает на территории.
«Губернатор Московской области поставил задачу повышения качества оказания медицинской помощи. Уже несколько лет в регионе идет модернизация системы здравоохранения. Но есть также и проблемы», – уточнил он.
Начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №7 Людмила Волошина отметила, что общий дефицит специалистов составляет 1387 врачей. Наиболее востребованы терапевты, педиатры, неврологи, кардиологи, онкологи, рентгенологи, эндокринологи, офтальмологи, отоларингологи.
В 2018 году в муниципалитет было привлечено 22 врача. Меры соцподдержки в прошлом году получил 91 медицинский работник.
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