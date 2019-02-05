РИАМО - 5 фев. В Москве по информации СМИ о возможном мошенничестве с квартирой мужчины с ограниченными возможностями организована доследственная проверка, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, из сюжета одного из телеканалов следует, что дальний родственник мужчины с ограниченными возможностями, который проживает на территории Западного округа Москвы, мошенническим способом переоформил квартиру на себя, лишив последнего жилья.

«Также в сюжете рассказывается, что дальний родственник оформил опекунство над мужчиной и не допускает его в другую квартиру, предоставленную для его проживания, в связи с чем он вынужден проживать у знакомых. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – пояснила Иванова.

Она добавила, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.