РИАМО - 5 фев. «Ростелеком» приступил к завершающему этапу модернизации теплосети в подмосковном Можайском городском округе, в 2017-2018 годах компания модернизировала в муниципалитете 20 котельных и построила одну новую, а в начале января 2019 года сдала в эксплуатацию еще восемь, говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«Специалисты провайдера заменили оборудование и перевели объекты с жидкого и твердого топлива на газ. Реконструированная система обеспечивает теплом почти 400 зданий. Более 320 из них – это многоквартирные дома, в которых проживает свыше 12 тысяч жителей», – отмечается в материале.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что качественное преобразование сферы ЖКХ в Подмосковье происходит за счет государственно-частного партнерства с «Ростелекомом».

Кроме модернизации котельных, «Ростелеком» создаст в Можайском округе автоматизированные рабочие места диспетчеров в эксплуатирующей организации. Данные о потреблении энергоресурсов будут передаваться с модернизированных объектов теплоснабжения в Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ (ЕИАС ЖКХ) Подмосковья.

«Мы всегда рады участию в действительно полезных, социально значимых проектах. В Можайском городском округе Подмосковья «Ростелеком» заменил устаревшие паровые котлы на современное водогрейное оборудование российского производства. И хотя предстоит еще немало работы, люди уже отметили качественные изменения в подаче тепла. При этом заметно сократились расходы муниципалитета на обеспечение людей теплом и горячей водой. Впоследствии данные о потреблении будут автоматически передаваться в систему ЕИАС ЖКХ. Так мы исключим человеческий фактор и обеспечим действительно эффективный контроль над теплосетью», – сказал заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Варев.

Система ЕИАС ЖКХ – это многофункциональный инструмент, позволяющий собирать, обобщать и анализировать информацию обо всех объектах жилищно-коммунального хозяйства. Сервис собирает актуальную, достоверную и полноценную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах на одном удобном ресурсе. С декабря 2017 года у жителей Подмосковья появилась возможность оплачивать коммунальные платежи на сайте системы.