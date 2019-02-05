РИАМО - 5 фев. Десятидневные каникулы для отцов новорожденных помогут мужчинам осознать ответственность за своего ребенка и укрепить семью, сообщил представитель межрегиональной организации «Отцовский комитет» Константин Полин.

В Госдуме прорабатывают законопроект об отпуске для мужчин при рождении ребенка. Инициатива депутата Василия Власова направлена в том числе министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. В документе идет речь о 10-дневных каникулах для отцов новорожденных с сохранением заработной платы. Сейчас для мужчин в случае рождения ребенка предусмотрено лишь до пяти дней отпуска за свой счет.

«Знаю опыт зарубежных стран, например, Норвегии и Швеции. Там предоставляется отпуск по уходу за ребенком и отцу и матери по выбору. Они оба имеют полное право находиться в отпуске по уходу за ребенком при рождении. Поэтому считаю положительным шагом, если Госдума решит что-то принять в этом направлении», - сказал Полин в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его мнению, эта мера позволит молодым отцам осознать, что воспитание ребенка не просто труд, а труд очень ответственный и тяжелый.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов добавил, что помимо отпуска при рождении ребенка, также необходимо сделать выходным День отца.

«Этот международный праздник выпадает на период летних каникул. Это позволит наладить отношения внутри семьи. Зачастую отцы из-за своей загруженности, работы не успевают проводить время со своими детьми - от этого портятся отношения в семье. Такие дни разгрузки от работы и загрузки по отцовской линии позитивно скажутся на эмоциональном состоянии внутри семьи», - отметил Чернышов.

Он также предложил проводить в школах уроки отцовства, так как необходимо готовить старшеклассников ко взрослой жизни.