РИАМО – 5 фев. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, который занимал ее с 2015 года, сообщает ТАСС.

«Глава правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова», – говорится в сообщении.

Сафонов родился в 1969 году. Окончил Государственную финансовую академию по специальности «Финансы и кредит», затем работал в нескольких российских банках и других организациях.

В 2014 был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по туризму, в 2015-м стал руководителем Ростуризма.