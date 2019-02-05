РИАМО - 5 фев. В Ботаническом саду МГУ в столице 9 февраля всем гостям будут дарить луковицы алых тюльпанов, акция пройдет в преддверии Дня всех влюбленных, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«В субботу 9 февраля в честь Дня всех влюбленных в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будут дарить луковицы алых тюльпанов – по три штуки в одни руки. Место проведения акции – фуд-корт «Садовый буфет». Время – с 10:00 до 22:00. Спрашивать у администратора фуд-корта», – говорится в сообщении.

Также в честь Дня всех влюбленных в исторической Субтропической оранжерее XVIII века в «Аптекарском огороде» пройдут четыре праздничных тропических концерта – посреди цветущих лимонов, бергамотов, азалий, магнолий, пальм, агав и исторических фасадов.

13 февраля – «Лунная соната» с шедеврами Моцарта, Бетховена, Морриконе в исполнении струнного квартета «Мелодион» и пианистки Нино Баркалая. 14 февраля – «Дуэт в саду» с любовными оперными дуэтами Моцарта, Чайковского, Россини в исполнении ведущих солистов МАМТ Дмитрия Зуева и Натальи Петрожицкой. Помимо концерта зрителей ждет откровенный разговор с артистами. Звезды театра раскроют все секреты работы в тандеме.

15 февраля – «Счастье есть!» с участием звезд оперы и мюзиклов. Всех зрителей ждут шампанское и шоколадный торт от французского кондитера. Впервые в истории зрители услышат представителей абсолютно разных музыкальных жанров в громадной старинной оранжерее, закрытой для обычного посещения.

В тропическом лесу выступят звезды знаменитых московских оперных театров – меццо-сопрано Лариса Костюк, баритон Андрей Батуркин, тенор Вадим Заплечный Кроме того, зрители услышат известных артистов московских мюзиклов Александра Кольцова (солиста мюзикла «Чикаго»), обладательницу «Золотой маски» в жанре мюзикла, солистку театра мюзикла Елены Моисеевой и Игоря Балалаева, Оксану Костецкую.

В концерте примут участие пианист, член союзов композиторов России и Франции Сергей Чечетко, виртуозный ансамбль «Концертино», звезда мировой сцены Елена Ревич (скрипка), народная артистка России, примадонна Театра оперетты Елена Ионова, а также многие другие великолепные исполнители.

16 февраля – «Постромантика в оранжерее» с эмоциональной, легкой и необычной авторской неоклассической музыкой композитора Виктора Осадчева на рояле, вибрафоне, контрабасе, скрипке, виолончели и альте.

С четверга по субботу тропики открыты до 1 часа ночи – для истинных романтиков.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм посоветовал, что лучше дарить в День всех влюбленных.

«Стоит выбирать цветы в горшках – они долго простоят, а срезанные жалко. Орхидеи – одни из самых красивых. Они не требуют особенного ухода и могут украшать интерьер десятилетиями. Делайте ставку на фаленопсисы, с вандами много хлопот», – отметил Ретеюм.