РИАМО - 5 фев. В подмосковном Красногорске в квартире жилого дома произошло возгорание, все жильцы дома эвакуированы, в результате ЧП пострадали двое детей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В Красногорске на Пионерской улице, дом 14 в одной из квартир произошло загорание. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Все жильцы эвакуировались самостоятельно. К сожалению, пострадали двое детей. Они переданы медикам», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, работу спасателям осложняет возраст дома, который возвели еще в 1937-м году. Есть угроза распространения огня.

К тушению привлекли 13 единиц техники и 44 человек, в том числе от МЧС России – 21 человек и шесть единиц техники.