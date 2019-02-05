РИАМО - 5 фев. Движение транспорта в Калашном переулке восстановили после пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

В ночь на 4 февраля в одной из квартир жилого дома в центре столицы на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек, среди которых двое детей.

«Движение в Калашном переулке восстановлено», – говорится в сообщении.

По сведениям ряда СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В расследовании принимают участие криминалисты Центрального аппарата СКР.