РИАМО - 5 фев. В феврале в подмосковном городском округе Домодедово состоится открытие Московского областного центра татарской культуры имени Габдуллы Тукая, сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.

«В августе нынешнего года свое 30-летие будет отмечать первое в Московской области Общество татарской культуры «Туган тел», - добавляется в материале.

Ранее Татарский национальный центр Московской области стал одним из победителей конкурса правительства Республики Татарстан на получение грантов в целях поддержки общественных организаций в регионах России.

В соответствии с поданной заявкой татарскому культурному центру в городском округе Домодедово будет присвоено имя Габдуллы Тукая, а сам центр станет областным, что соответствует статусу региональной общественной организации. Татарский культурный центр в Домодедове на сегодняшний день единственный в Подмосковье. Он функционирует с 2011 года и имеет собственное помещение.

В конце 2018 года из Смоленска в Татарский культурный центр доставили бронзовый бюст народного поэта Габдуллы Тукая. Помимо бюста, в культурном центре будут размещены экспозиция, посвященная жизни и творчеству Тукая, библиотека, а также создан уголок из предметов быта татарской деревенской семьи.

Габдулла Тукай (1886-1913) - татарский народный поэт, публицист и общественный деятель. Похоронен в Казани. Памятники поэту установлены в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Уральске и других городах России и мира.

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