РИАМО - 5 фев. Судьи Москвы в минувшем году рассмотрели около 2 миллионов дел, что на 25% больше по сравнению с 2017 годом, сообщается во вторник на сайте Мосгорсуда.

«В 2018 году мировыми судьями, судьями районных судов города Москвы и Московского городского суда рассмотрено всего 1928069 дел и материалов, что на 382829 или на 25% больше по сравнению с 2017 годом», – говорится в сообщении.

В прошедшем году мировые судьи рассмотрели более 1,1 миллиона дел и материалов; судьи районных судов в качестве суда первой инстанции – 5,6 тысячи дел и материалов, а в качестве апелляционной инстанции – 72,5 тысячи жалоб и представлений.

Судьи первой инстанции Мосгорсуда – 7,9 тысячи дел и материалов, судьи апелляционной инстанции – 100 тысяч дел. Судьи кассационной инстанции – 35,1 тысячи жалоб и представлений.

В 2018 году в доход государства на основании вынесенных столичными судьями решений было взыскано: мировыми судьями – более 19 миллиардов рублей, районными судами Москвы – более 7 миллиардов рублей, Московским городским судом – более 172 миллионов рублей.