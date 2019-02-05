РИАМО - 5 фев. В подмосковном Красногорске на улице Пионерская более 40 пожарных тушат возгорание в жилом доме, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Красногорск, улица Пионерская, дом 14, квартира 19. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 13 единиц техники и 44 человек, в том числе от МЧС России – 21 человек и шесть единиц техники.